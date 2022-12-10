В Татарстане полностью завершены работы по федеральным программам капремонта инженерной инфраструктуры

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что все работы в рамках 9 федеральных программ капитального ремонта на этот год завершены. Это 114 объектов инженерной инфраструктуры на общую сумму 5 млрд 261 млн рублей, уточняет пресс-служба главы республики.

Вместе с этим из 29 республиканских программам завершены 28, охватывающие в общей сложности 2 627 объектов. На финальном этапе находится 1 программа и входящие в нее больницы в Чистополе (89%) и Нурлате (97,5%).

Кроме того, за прошедшие 2 недели была закрыта программа по ремонту 15 Центров психолого-педагогической помощи, а также сано 4 объекта в Казани. Закрыты программы по ремонту детских оздоровительных лагерей, зданий мировых судей и многоквартирых домов, рассказал министр.

Как отметил Айзатуллин, подрядчики также сдали последние объекты в Сабинском, Высокогорском и Кайбицком районах по программе модернизации очистных сооружений (10 объектов).

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в этом году в Казани капитально отремонтируют 160 многоквартирных домов. В работы вложено 2,4 миллиарда рублей. Всего в трехлетнюю программу капитального ремонта на 2020—2022 года попали 729 домов.

Программа капремонта на ближайшие три года уже утверждена. В следующем году в Казани планируется отремонтировать 194 объекта. Всего в 2023—2025 годах в столице Татарстана капитальный ремонт затронет 527 домов.



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Максим Кокунин