В этом году в капремонт многоквартирных домов в Казани вложили 2,4 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В этом году в Казани капитально отремонтируют 160 многоквартирных домов. В работы вложено 2,4 миллиарда рублей, рассказал на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома города, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин.

Всего в трехлетнюю программу капитального ремонта на 2020—2022 года попали 729 казанских домов.

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Программа капремонта на ближайшие три года уже утверждена. В следующем году в Казани планируется отремонтировать 194 объекта. Всего в 2023—2025 годах в столице Татарстана капитальный ремонт затронет 527 домов.

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— Учитывая, что капитальным ремонтом мы системно занимается достаточно давно и начали реализовывать эту программу до появления федеральной программы капитального ремонта многоквартирных домов, можно сегодня сказать с уверенностью, что состояние жилого фонда Казани на сегодня удовлетворительное, — сказал мэр города Ильсур Метшин.

В субботу министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что республика вступила в завершающую стадию реализация республиканских программ капитального ремонта многоквартирных жилых домов и модернизации инженерной инфраструктуры. Строительно-монтажные работы выполнили на 99,4%. Работы полностью завершились на 641 доме из 753.



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Татьяна Демина