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Рустам Минниханов присвоил 10 жителям республики звание «Заслуженный строитель Татарстана»

12:29, 10.12.2022
Рустам Минниханов присвоил 10 жителям республики звание «Заслуженный строитель Татарстана»
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов за вклад в развитие строительной отрасли и многолетний труд присвоил 10 жителям республики звание «Заслуженный строитель». Соответствующий указ опубликован на сайте главы региона.

Согласно документу, звания удостоены:

  • гендиректор ООО «Домкор Индустрия» Рустем Гайнуллов;
  • главный инженер стройкомпании «Автодор» Эдуард Идрисов;
  • главный инженер проекта бюро ГИПов института «Казанский промстройпроект» Татьяна Кукуева;
  • стропальщик ООО «Камэнергостройпром» Халяф Латыпов;
  • главный специалист Закамского территориального отдела ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» Ильдар Минниханов;
  • электросварщик ручной сварки ООО «Камэнергостройпром» Радик Морозов;
  • формовщик железобетонных изделий ООО «Камэнергостройпром» Зулфат Набиуллин;
  • замдиректора ООО «Строй-Град» Валерия Татаркина;
  • ведущий инженер отдела технического надзора службы организации строительства управления по реализации проектов строительства ПАО «Татнефть» Марат Фардетдинов;
  • директор ООО «Барсэлитстрой» Ильхам Хусаенов.
Фото: realnoevremya.ru

В конце прошлого месяца Рустам Минниханов также подписал указ о награждении замдиректора Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Венеры Камаловой республиканской медалью «За доблестный труд». Она присуждена за заслуги в профессиональной деятельности и активную общественную работу.

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Максим Кокунин
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