Рустам Минниханов присвоил 10 жителям республики звание «Заслуженный строитель Татарстана»
Президент Татарстана Рустам Минниханов за вклад в развитие строительной отрасли и многолетний труд присвоил 10 жителям республики звание «Заслуженный строитель». Соответствующий указ опубликован на сайте главы региона.
Согласно документу, звания удостоены:
- гендиректор ООО «Домкор Индустрия» Рустем Гайнуллов;
- главный инженер стройкомпании «Автодор» Эдуард Идрисов;
- главный инженер проекта бюро ГИПов института «Казанский промстройпроект» Татьяна Кукуева;
- стропальщик ООО «Камэнергостройпром» Халяф Латыпов;
- главный специалист Закамского территориального отдела ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» Ильдар Минниханов;
- электросварщик ручной сварки ООО «Камэнергостройпром» Радик Морозов;
- формовщик железобетонных изделий ООО «Камэнергостройпром» Зулфат Набиуллин;
- замдиректора ООО «Строй-Град» Валерия Татаркина;
- ведущий инженер отдела технического надзора службы организации строительства управления по реализации проектов строительства ПАО «Татнефть» Марат Фардетдинов;
- директор ООО «Барсэлитстрой» Ильхам Хусаенов.
В конце прошлого месяца Рустам Минниханов также подписал указ о награждении замдиректора Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Венеры Камаловой республиканской медалью «За доблестный труд». Она присуждена за заслуги в профессиональной деятельности и активную общественную работу.
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