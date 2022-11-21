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Замдиректора фонда «Институт развития городов РТ» наградили медалью «За доблестный труд»

09:49, 21.11.2022
Замдиректора фонда «Институт развития городов РТ» наградили медалью «За доблестный труд»
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении замдиректора фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Венеры Камаловой республиканской медалью «За доблестный труд».

Она присуждена за заслуги в профессиональной деятельности и активную общественную работу.

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