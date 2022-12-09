В России годовая инфляция в ноябре замедлилась до 11,98%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Годовая инфляция в России в ноябре 2022 года замедлилась до 11,98% против 12,63% в октябре, сообщает Росстат.



Потребительские цены в месячном выражении выросли на 0,37%. Продовольственные товары подорожали на 0,4% в ноябре в сравнении с октябрем и на 11,12% в годовом выражении. Непродовольственные товары подорожали на 0,06% в месячном выражении и на 13,36% по сравнению с ноябрем 2021 года. Стоимость услуг выросла на 0,76% к октябрьскому показателю и на 11,22% в годовом выражении.

Рост потребительских цен на 0,5% и более был зафиксирован в 23 субъектах России.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Инфляция в России с 29 ноября по 5 декабря 2022 года составила 0,58% после инфляции на 0,19%, 0,11% и 0,06% в предыдущие 3 недели. Основной причиной скачка цен в первую неделю декабря стало увеличение тарифов на услуги ЖКХ в пределах 9%, которое правительство перенесло с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.



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Маргарита Головатенко