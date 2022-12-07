Недельная инфляция в России составила 0,58% на фоне индексации тарифов ЖКХ

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Инфляция в России с 29 ноября по 5 декабря 2022 года составила 0,58% после инфляции в 0,19%, 0,11% и 0,06% в предыдущие три недели, сообщил Росстат в среду.



Основной причиной скачка цен в первую неделю декабря стало увеличение тарифов на услуги ЖКХ в пределах 9%, которое правительство перенесло с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

Из отдельных видов коммунальных услуг за неделю выросли тарифы: на услуги по снабжению электроэнергией — на 8,6%, водоотведение — на 7,9%, водоснабжение холодное — на 7,6%, отопление и водоснабжение горячее — на 6,9%, газ сжиженный — на 6,5%.

С начала декабря потребительские цены в России к 5 декабря выросли на 0,52%, с начала 2022 года к 5 декабря цены повысились на 11,71%.

30 ноября Минэкономразвития сообщило о замедлении годовой инфляции. С 22 по 28 ноября 2022 года инфляция составила 0,19%. Рост цен на продовольственные товары ускорился до 0,21% за счет более высоких темпов удорожания плодоовощной продукции (2,85%).

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Маргарита Головатенко