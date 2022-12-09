Президент ОКР Поздняков: участники саммита МОК не видят оснований для дальнейшего отстранения россиян

Участники саммита Международного олимпийского комитета (МОК) демонстрируют позицию, согласно которой основания для дальнейшего отстранения российских спортсменов от соревнований под эгидой организации отсутствуют, сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.



— Это значит, что уже в ближайшее время наши спортсмены смогут вернуться на международную арену, выступать в квалификационных олимпийских соревнованиях, — написал он в своем telegram-канале.

Поздняков отметил, что для этого необходима как минимум отмена действующих рекомендаций. Однако «содержание и направленность дискуссии свидетельствуют <…> о победе спортивной дипломатии и здравого смысла.

Сегодня саммит Международного олимпийского комитета (МОК) не снял санкции с российских и белорусских спортсменов, наложенные в связи с ситуацией на Украине.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс 5 декабря заявлял, что позиция комитета по этому вопросу осталась неизменной.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко