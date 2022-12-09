МОК решил не снимать санкции с российских спортсменов

Саммит Международного олимпийского комитета (МОК) не снял санкции с российских и белорусских спортсменов, наложенные в связи с ситуацией на Украине, сообщает пресс-служба МОК.



— Подавляющее большинство участников согласились с тем, что санкции против российских и белорусских государств и правительств как виновных в вопиющем нарушении Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии, должны оставаться в силе — сказано в сообщении.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс 5 декабря заявлял, что позиция комитета по этому вопросу осталась неизменной:

— <...> сейчас не время снимать санкции в отношении России и Белоруссии, — сказал он.



В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций исключили россиян и белорусов из соревнований под своей эгидой, а также отменили проведение соревнований в России, другие федерации допустили спортсменов в нейтральном статусе.

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Маргарита Головатенко