МОК оставил санкции против России в силе

Санкции и защитные меры по отношению к российским и белорусским спортсменам остаются в силе, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.



Он отметил, что позиция комитета по этому вопросу осталась неизменной:

— Позиция не изменилась, защитные меры, которые действуют с февраля, остаются в силе. Как сказал ранее президент МОК Томас Бах, сейчас не время снимать санкции в отношении России и Белоруссии, — приводит его слова RT.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций исключили россиян и белорусов из соревнований под своей эгидой, а также отменили проведение соревнований в России, другие федерации допустили спортсменов в нейтральном статусе.

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Маргарита Головатенко