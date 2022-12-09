На казанских дорогах вечером в пятницу наблюдаются 9-балльные пробки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани вечером в пятницу, 9 декабря, наблюдаются пробки в 9 баллов. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты».

Заторы отмечаются во всех районах города. На некоторых участках дорог пробки образуются из-за аварий.

В пробках стоят улицы: Фрунзе, Большая Крыловка, Васильченко, Декабристов, Восстания, Чуйкова, Копылова, Тэцевская, П. Витера, Пушкина, Московская, Лево-Булачная, Право-Булачная, Чернышевского, Островского, Астрономическая, Салимжанова, Г. Тукая, Татарстан, Ершова, Достоевского, Вишневского, Б. Урманче, Тихорецкая, Ю. Фучика. Также заторы на Мамадышском и Сибирском трактах и проспектах Ямашева и Победы.

Фото: скриншот/«Яндекс.Карты»

Похожая ситуация была и в конце прошлого месяца. Вечером 29 ноября город встал в 7-балльных пробках.

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Айрат Назипов