В Казани во вторник утром наблюдаются 7-балльные пробки
В Казани утром в пятницу наблюдаются пробки в 7 баллов, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Аварии произошли на пересечении улиц М. Вахитова и просп. Ибрагимова, Фатыха Амирхана. Движение на этих участках затруднено.
В пробках стоят улицы Бутлерова, Гвардейская, Карла Маркса, Патриса Лумумбы, Марселя Салимжанова, Рихарда Зорге, Танковая, проспект Победы, Аграрная, Мамадышский тракт. Особенно движения затруднено на улицах Мусина, Четаева, Абдуллы Бичурина, Фатыха Амирхана, Космонавтов.
7-балльные пробки в Казани наблюдались и в понедельник утром. Аварии произошли на ул. Фучика, Восстания, на проспекте Универсиады, на проспекте Ямашева сразу три аварии.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым