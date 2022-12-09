В Национальной библиотеке Татарстана пройдут дискуссия и воркшоп о культурном программировании дворов

Фото: Максим Платонов

15 и 17 декабря в Национальной библиотеке Татарстана состоится серия встреч «Гений места». Мероприятие посвящено переосмыслению двора как пространства и его событийному наполнению. Участники разработают концепции событий во дворе. Лучшая идею профинансируют и доработают с экспертами.

Первое мероприятие пройдет в конференц-зале. Начало в 19:00. Пришедшие на смогут поучаствовать в дискуссии на тему «Дворы как общественные пространства: нужны ли там события, если есть парки?».

Перед участниками мероприятия выступит директор Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова. Своими рассуждениями по этому вопросу также поделятся руководитель исполнительного комитета Заинского района Эмиль Галеев и координатор проектов штаба «ГЭС.Перезагрузка» в Набережных Челнах Юлия Ахметзянова. В рамках мероприятия также заявлено выступление ведущего-архитектора-градостроителя программы «Наш двор» Олега Гордиенко и генерального директора ООО «Соседский центр» в Тюмени Дарьи Райковой.

17 декабря в 12:00 в музыкальном зале пройдет воркшоп — «Зимние события во дворах». Участники будут разрабатывать в группах идеи зимних событий во дворах. За каждой группой будет закреплен свой модератор.

Так, в число модераторов в рамках мероприятия войдет заместитель главного редактора Enter Эллина Кузнецова. В мероприятии также примут участие руководитель сектора коммуникаций и культурных программ экстрим-парка «УРАМ» Виктория Свищева и парк-менеджер Дирекции парков и скверов Зиля Гумерова. Кроме этого в число модераторов войдут: pr-менеджер Института развития городов Татарстана Яна Казакова и специалист по работе с жителями Президентской программы «Наш двор» Ксения Самсонова.

Фото: Максим Платонов

В заключение группы представят свои концепции мероприятий комиссии экспертов.

Среди экспертной комиссии мероприятия: директор экстрим-парка «Урам» Мария Крюкова, арт-директор Дирекции парков и скверов Казани Лилия Валеева. Также в комиссии будет арт-менеджер, пиар-директор фонда «Живой город» и драматург Зоя Рутер, директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина и куратор президентской программы «Наш двор» Арина Петрова.

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Антон Гаврилов