Владимир Путин: тему обмена Бута и Грайнер вела ФСБ, новые обмены возможны

Президент России Владимир Путин сообщил, что тему обмена предпринимателя Виктора Бута и баскетболистки сборной США Бриттни Грайнер вела Федеральная служба безопасности.



Контакты продолжаются, они по линии спецслужб и не прекращались. Новые обмены возможны — это результат переговоров и поиска компромиссов, заявил глава государства.

Обмен Бута на американку Грайнер состоялся вчера в аэропорту Абу-Даби.



В августе Химкинский суд признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Спортсменку также оштрафовали на один миллион рублей.

Виктор Бут был осужден на 25 лет тюрьмы в США в 2012 году за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку террора. Стоит отметить, что обвинение настаивало на пожизненном заключении. Сам Бут вину не признал и в дальнейшем предпринимал попытки обжаловать приговор. С лета 2012 он находился в тюрьме общего режима «Марион» в Иллинойсе.

Бут и Грайнер были помилованы перед обменом в Абу-Даби и не должны отбывать оставшуюся часть наказания в своих странах.

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Маргарита Головатенко