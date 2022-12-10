Исследование: 53% жителей Поволжья во время работы нуждаются в обезболивающих

Фото: Максим Платонов

40% компаний Поволжья с пониманием относятся к просьбам сотрудников уйти с работы пораньше из-за плохого самочувствия. Еще 20% респондентов рассказали, что их отпускают с работы, только если они потом отработают пропущенные часы. Такие данные показало совместное исследование hh.ru и «Сбер Еаптеки».

Опрос также показал, что 29% работников работодатель может отпустить в зависимости от той или иной ситуации, однако иногда руководство не разрешает отпрашиваться из-за состояния здоровья. 11% заявили, что в их компаниях работников никогда не отпускают в связи с плохим самочувствием.

Помимо этого, аналитики выяснили, что 53% жителей Поволжья во время работы нуждаются в обезболивающих. 34% — нуждаются в успокоительных препаратах, а также в каплях для глаз — таких 21%. Еще 16% периодически во время работы нуждаются в жаропонижающих. 14% работников иногда в ходе рабочего дня требуются антибактериальные, антигистаминные и противовоспалительные средства.

Кроме этого, опрос выявил, что 13% волжан во время работы нуждаются в мазях от травм и растяжений. 10% иногда испытывают нужду в лекарствах от отравления и тошноты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня стало известно, что HeadHunter в результате исследования выяснил, что 22% опрошенных в Татарстане боятся потерять свое место работы. Помимо этого, опрос показал, что 65% работников чувствуют себя уверенно на текущем месте работы.



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Антон Гаврилов