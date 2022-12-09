Исследование: пятая часть татарстанцев испытывает угрозу увольнения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Потерять свое место работы в Татарстане боятся 22% опрошенных. Чаще всего это специалисты из сфер автобизнеса, маркетологи, специалисты по рекламе, PR, а также бухгалтеры, сообщили в HeadHunter.

Однако большинство работников (65%) чувствуют себя уверенно на текущем месте работы. Во втором квартале этого года так отвечали всего 57% респондентов.

Уверенно на своем месте работы чувствуют себя ИТ-специалисты, сотрудники в сфере добывающей отрасли, научно-образовательной сферы, индустрии красоты и фитнеса. Более 70% респондентов данных сфер рассказали, что не ощущают угрозы увольнения.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане утвержден перечень востребованных профессий и специальностей среднего профессионального образования на 2023—2025 годы, такое распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

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Диана Фатыхова