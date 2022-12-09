Банкам Казахстана разрешили совершать операции по картам «Мир»

Фото: Максим Кокунин

Банки Казахстана получили разрешение на совершение операций по платежным картам «Мир». Об этом говорится на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.

— 8 декабря 2022 года регуляторами было получено письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения Министерства финансов США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «Мир» частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность , — сказано в сообщении.



В публикации также говорится, что операции с данной платежной системой будут находиться под особым контролем. Там же сказано, что такой контроль нужен для того, чтобы систему «Мир» не использовали для обхода антироссийских санкций.

Решение о подключении к системе «Мир» банки Казахстана будут принимать самостоятельно, опираясь на собственные стратегии развития.

Сегодня стало известно, что Россия и Турция разрабатывают альтернативу оплате картами «Мир», ее планируют представить и внедрить уже к началу следующего туристического сезона в мае. Директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин подчеркнул, что Москва и Анкара на данный момент занимаются проработкой возможности обеспечить расчеты для туристов, и к началу сезона в мае–июне «стороны обязательно представят альтернативы «Миру».



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Антон Гаврилов