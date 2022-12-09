«Известия»: Россия и Турция к началу турсезона покажут альтернативу карте «Мир»

Россия и Турция разрабатывают альтернативу оплате картами «Мир», ее планируют представить и внедрить уже к началу следующего туристического сезона в мае, сообщил «Известиям» директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.

— Это многогранный вопрос. Мы видим, что из-за зарубежного корпоративного давления на финансовую систему Турции — она достаточно сильно интегрирована в западную финансовую систему — были отказы от обслуживания карт «Мир». Но тут же появились другие варианты, которые позволяют рассчитываться картами без всякого рода финансовых операторов и посредников, — отметил глава РТДС.

Он также уточнил, что Москва и Анкара на данный момент занимаются проработкой возможности обеспечить расчеты для туристов, и к началу сезона в мае–июне «стороны обязательно представят альтернативы «Миру».

— Не забываем, что для Турции российский турпоток — это достаточно значимый сегмент общего туристического потока, традиционный. <...> Исходя из этого, естественно, Турция будет создавать более удобные условия для осуществления туристических поездок. И в том числе одно из самых главных условий — обеспечить удобные методы расчета, — сообщил Егармин.

Фото: pxhere.com

Он добавил, что в некоторых турецких отелях уже можно напрямую рассчитываться в рублях, а также что «даже некоторые магазины их [рублевые расчеты] принимают». Тем не менее на данный момент статистики о количестве работающих по такой схеме отелей и магазинов пока нет.

США будут сотрудничать с Турцией по вопросу ограничения российской платежной системы «Мир» за пределами России. В ведомстве считают, что Турция помогает россиянам игнорировать санкции. В США озабочены тем, что Россия имеет возможность обходить ограничительные меры, введенные на фоне спецоперации на Украине. Туристы за пределами России могут расплачиваться картами российской национальной платежной системы «Мир», пишет «Прайм».



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Илина Хакимова