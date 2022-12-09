В Подмосковье горит торговый центр «Мега Химки»

Фото: ГУ МЧС по Московской области

В Подмосковье в торговом центре «Мега Химки» в магазине OBI произошел пожар, сообщили в региональном главке МЧС России.

Площадь пожара составляет 7 000 кв. метров, в сообщении также говорится, что произошло возгорание кровли на площади 150 кв. метров.

В тушении задействованы 30 человек и девять единиц техники. Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.

В прокуратуре по Московской области сообщили, что, по предварительным данным, пострадавших в пожаре нет.

Кроме того, подмосковная прокуратура организовала проверку по пожару, в ходе которой оценят соблюдение законодательства, в том числе по пожарной безопасности.

В Татарстане с 19 декабря текущего года и по 8 января 2023-го в целях обеспечения безопасности в период проведения новогодних и рождественских мероприятий будет действовать особый противопожарный режим.



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Илина Хакимова