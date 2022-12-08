Politico: в пакет санкций ЕС против России войдут ограничения в отношении 169 организаций
В новый пакет санкций Евросоюза против России войдут ограничения в отношении 169 организаций, предоставляющих продукцию для ВПК, сообщает в четверг газета Politico.
ЕС намерен распространить санкции против России на товары для авиа- и космической промышленности, в список войдут двигатели и запчасти, указывает ТАСС.
Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России, об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Согласно новому пакету санкций, в черный список внесут еще почти 200 человек и предприятий, три банка, четыре телеканала, компании оборонно-промышленного комплекса, а еще экспортные ограничения на поставки беспилотников двойного назначения и их компонентов.
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