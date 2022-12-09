Встретить новый год дома с родными планируют 75% казанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани 75% опрошенных жителей планируют встретить Новый год дома с родными. В одиночестве провести праздник намерены 9% респондентов, говорится в исследовании сервиса по поиску работе SuperJob.

Еще 7% казанцев планируют встретить 2023 год вдвоем с любимым. Такой же процент хочет отметить праздник с коллегами по работе.



Еще два 2% респондентов планируют уехать в другой город, а 4% сообщили, что проведут новогоднюю ночь в деревне или на даче.



Каждый десятый (11%) казанец встретит Новый год на рабочем месте. На смену или дежурство в ночь 31 декабря на 1 января чаще соглашаются мужчины — 15% против 7% среди женщин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив, декабрь 2020 года)

По данным октябрьского опроса, провести новогодние корпоративы в Казани планировали 4 из 10 работодателей. Каждый десятый рассказал, что будет отмечать Новый год в офисе, почти четверть (24%) — в ресторане, а 4% планируют поездку за город.



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Диана Фатыхова