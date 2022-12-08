Участники казанского саммита ЮНЕСКО приняли Декларацию общего блага

Фото: скриншот/прямая трансляция

Участники международного форума к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия приняли казанскую Декларацию общего блага. Документ собрал в себя выводы и итоги прошедших конференций и в дальнейшем будет неоднократно дополняться новыми тезисами. Об этом рассказал ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

По его словам, итоговая декларация будет обновляться после других конференций, где в качестве сопутствующих материалов будут представлены итоговые резолюции. Они будут содержать предложения и итоги, необходимые для дальнейшей работы организации. Весь пакет собранных материалов будет предварять казанский документ, подчеркнул Орджоникидзе.

В данную декларацию вошли более десяти пунктов, среди них:

Призываем к укреплению международной солидарности перед лицом многочисленных вызовов сохранности культурного и природного наследия человечества, порождаемых изменениями климата и катаклизмами естественного и антропогенного происхождения.

Подчеркиваем потребность в создании благоприятных условий, гарантирующих эффективное сохранения всемирного наследия, устойчивость природных и экологических систем, а также общественное, культурное и социально-экономическое развитие, включая недропользование и сферу туризма.

Признаем тесную взаимосвязь между задачами сохранения объектов всемирного наследия, в том числе религиозного назначения, и поощрения традиционно духовно-нравственных ценностей.

Приветствуем усилия международного сообщества, направленные на восстановление объектов всемирного наследия — археологические памятники Пальмиры, и отмечаем важность всесторонней научной проработки методологии восстановления его разрушенных компонентов.

Обращаем внимание на необходимость применения сбалансированного подхода к организации и проведению археологических раскопок, учитывающих наличие возможностей для дальнейшей консервации и презентации объектов.

Фото: скриншот/прямая трансляция

В Казани с 5 по 9 декабря проходил Международный форум ЮНЕСКО. На нем присутствовали министры из десяти стран, а также научные специалисты еще из 56 государств.

В начале форума Григорий Орджоникидзе сообщил, что татарстанский полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар» получил статус ассоциированной школы ЮНЕСКО и соответствующий сертификат. Вместе с этим Государственный Советник Татарстана, председатель Попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение», посол доброй воли ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев рассказал о том, что на базе этой школы появилась молодежная модель комитета организации.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин