Минтимер Шаймиев: молодежь учится брать ответственность за сохранение наследия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Государственный Советник Татарстана, председатель Попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение», посол доброй воли ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев рассказал о появлении молодежной модели комитета ЮНЕСКО в ходе ее открытия в рамках Международного форума к 50-летию Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия в полилингвальном образовательном комплексе «Адымнар — путь к знаниям и согласию» в Казани.



— Молодежное крыло появилось далеко не случайно. Мы каждый раз говорим о том, что молодежи нужно передавать ответственность за наследие, она должна научиться взять ее на себя. Молодежное крыло появилось благодаря нашей общей инициативе. Это был исторический момент, это дело продолжается, и оно сильно скажется в будущем, — сказал он.

Шаймиев отметил, что молодежная модель — хорошее начало и она обязательно расширится:

— Молодежь должна смелее брать инициативу в свои руки, присоединиться к этому движению и стать надежной опорой нашего общества, — приводит его слова пресс-служба президента республики.

В Казани 5 декабря в полилингвальном комплексе «Адымнар» открылась молодежная модель комитета ЮНЕСКО. Цель мероприятия — привлечение внимания школьников к проблеме сохранения объектов культурного и природного наследия. Оно имитирует настоящую сессию Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сегодня ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе сообщил, что полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар» в Татарстане получил статус ассоциированной школы ЮНЕСКО и соответствующий сертификат.

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Маргарита Головатенко