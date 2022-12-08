Шамиль Гафаров: «У нас три памятника ЮНЕСКО, и мы гордимся этим, но на этом не остановимся»

Фото: скриншот/прямая трансляция

В Татарстане находятся три объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, но республика на этом останавливаться не будет. Об этом заявил вице-премьер — руководитель аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров, выступая на закрытии международного форума к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.

По словам Шамиля Гафарова, Татарстан имеет богатый опыт в проведении мероприятий международного уровня:

— Это мероприятие — международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия — было для нас особенно ценным, потому что мы занимались культурным наследием, которое будет передаваться будущим поколениям. Мы с трепетом ждали проведения этого мероприятия и горды тем, что оно прошло на территории Татарстана, и за это большое спасибо, — сказал он.

На международном форуме побывали российские и зарубежные специалисты из 56 стран мира.

— Участники конференции объединились в работе, поднимали самые разные вопросы. Это большая победа, что они побывали у нас в гостях и что были обсуждены такие важные и актуальные вопросы. Мы уверены, что культурное наследие Татарстана и России в надежных руках. Для нас это очень важно, — подчеркнул Шамиль Гафаров.

Фото: скриншот/прямая трансляция

Вместе с этим он отметил, что в Татарстане уже находятся три объекта ЮНЕСКО, что подчеркивает опыт республики в сохранении объектов культуры.

— У нас три памятника ЮНЕСКО, и мы гордимся этим, но на этом не остановимся. Сила Татарстана в том, что у нас есть наследие, которое можно передать будущим поколениям, — сказал он.

Республика продолжит работу по включению исторических объектов в наследие ЮНЕСКО, заключил руководитель аппарата Кабмина Татарстана.

Напомним, в начале этого месяца полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар» получил статус ассоциированной школы ЮНЕСКО и соответствующий сертификат. Вместе с этим Государственный Советник Татарстана, председатель Попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение», посол доброй воли ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев рассказал о том, что на базе этой школы появилась молодежная модель комитета организации.

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Максим Кокунин