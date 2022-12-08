Сегодня в Татарстане ожидается до -16 градусов

В четверг, 8 декабря, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Дневные температуры в Татарстане составят от -11 до -16 градусов. В Казани прогнозируется от -11 до -13°С, в Набережных Челнах — от -13 до -16°С.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Синоптики также прогнозируют слабый до умеренного южный ветер. На дорогах гололедица.

В Гидрометцентре Татарстана предупредили, что аномально-холодная погода сохранится до 9 декабря включительно. Среднесуточные температуры воздуха на 9 и более градусов ниже нормы.



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Татьяна Демина