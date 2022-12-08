Новости общества

06:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается до -16 градусов

06:30, 08.12.2022
Сегодня в Татарстане ожидается до -16 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 8 декабря, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Дневные температуры в Татарстане составят от -11 до -16 градусов. В Казани прогнозируется от -11 до -13°С, в Набережных Челнах — от -13 до -16°С.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Синоптики также прогнозируют слабый до умеренного южный ветер. На дорогах гололедица.

В Гидрометцентре Татарстана предупредили, что аномально-холодная погода сохранится до 9 декабря включительно. Среднесуточные температуры воздуха на 9 и более градусов ниже нормы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также