В Набережных Челнах построят школу на 1500 мест

Мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев анонсировал появление новой школы в автограде. Об этом он заявил в ходе XVIII заседания Городского совета, сообщает пресс-служба мэрии.

По планам властей новая школа будет рассчитана на 1500 мест. Ее должны ввести в эксплуатацию в 34-м микрорайоне на следующий учебный год.

Как отметил Магдеев, решение о строительстве школы уже принято, сейчас идет процесс проектирования.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, ранее в Набережных Челнах частная семейная школа решила установить памятник Иосифу Сталину. Как рассказал нам директор учебного заведения, это поможет подрастающему поколению увидеть пример.

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Айрат Назипов