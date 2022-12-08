Эксперт Роскачества назвала вредные свойства свеклы

Пользу красной свеклы отрицать нельзя. Однако некоторым категориям людей стоит ограничить ее употребление, так как зачастую она может нанести и вред. Об этом «Известиям Мордовии» рассказала эксперт Роскачества врач-эндокринолог, диетолог Елена Сюракшина.

Людям с гипотонией не рекомендуется есть свеклу в первую очередь, отметила она. Это связано с тем, что корнеплод может еще больше понизить давление. Также это касается людей с остеопорозом, подагрой, ревматоидным артритом и сахарным диабетом 1 степени.

Диетолог Ирина Писарева рассказала, что для новогоднего стола в качестве полезного блюда подойдет квашеная капуста. Эксперт объяснила, что заправлять капусту следует не подсолнечным маслом, а льняным, кунжутным или оливковым. Кроме того, можно добавить семена льна.

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Елизавета Пуншева