Диетолог назвала полезные блюда для новогоднего стола

Для новогоднего стола в качестве полезного блюда подойдет квашеная капуста. Об этом сообщила диетолог Ирина Писарева, передает DailyMoscow.

Эксперт объяснила, что заправлять капусту следует не подсолнечным маслом, а льняным, кунжутным или оливковым. Кроме того, можно добавить семена льна.

Фото: realnoevremya.ru

По словам Писаревой, также на праздничный стол можно поставить соленые огурцы. В них присутствуют полезные для организма компоненты: пробиотики и живые бактерии.

Винегрет содержит большое количество продуктов, стимулирующих работу кишечника, клетчатку, а блюда из репы богаты кальцием, витаминами групп В и С и магнием. Поэтому такая еда тоже подходит для праздничного стола, добавила диетолог.



Напомним, врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала о пользе альтернативных зимних напитков. По ее словам, сейчас большую популярность набирает напиток куркума-латте.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева