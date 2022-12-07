«В этом году КВЗ даст двойной объем выпуска вертолетов»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») выпустит в этом году в два раза больше вертолетов, чем в 2021 году. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на открытии пленарного заседания Татарстанского машиностроительного форума — 2022.

— В этом году дадут двойной объем выпуска вертолетов, и это большое достижение, — сказал он. Скорее всего, речь может идти о сдаче более 110 вертолетов Ми-17 и «Ансат» в санитарной версии. Управляющий директор КВЗ Владимир Гинсбург отказался назвать точную цифру после окончания заседания.

Двукратный рост производства продукции связан, скорее всего, с началом специальной военной операции на Украине. По словам президента Татарстана, республиканские предприятия ОПК вносят вклад в обеспечение безопасности нашего государства.

— Проводимая специальная военная операция ставит новые задачи перед ОПК. Необходимо в кратчайшие сроки нарастить поставку в войска современного вооружения и техники, — нацелил Рустам Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По его словам, татарстанское машиностроение идет с опережающим ростом производства. По итогам 10 месяцев объем отгруженной продукции в отрасли превысит 800 млрд рублей, а индекс промышленного производства в машиностроении составил 103%.

Напомним, в мае этого года глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов на встрече с трудовым коллективом заявил, что Казанский вертолетный завод обеспечен заказами на 2022 и 2023 годы в размере 111 и 106 машин соответственно. По его словам, у завода имеется «финансовая подушка», а холдинг «Вертолеты России» сделал все для того, чтобы завод был обеспечен заказами.

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Луиза Игнатьева