Из Казани отправили более 100 тонн гуманитарной помощи в Лисичанск

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Из Казани в подшефный Татарстану Лисичанск (ЛНР) отправили более 100 тонн гуманитарной помощи. Татарстанцы собрали продукты питания, медикаменты, строительные материалы и другие необходимые вещи для жителей, сообщили в мэрии города.

В сборе гуманитарной помощи приняли участие около 300 казанцев и 90 предприятий. До конца года совместно с республиканским движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» планируется организовать не менее трех рейсов.



Фото: пресс-служба мэрии Казани

Пункты сбора гуманитарной помощи расположены в разных районах Казани, каждый из них отмечен логотипом АНО «Добрая Казань». Желающие могут передать вещи нуждающимся ежедневно с 10:00 до 20:00. Склад на Горьковском шоссе в будни работает с 9:00 до 18:00, по субботам — с 9:00 до 14:00.



В конце октября из Набережных Челнов в зону специальной военной операции отправились шесть грузовиков с гуманитарной помощью. Общий груз составил свыше 100 тонн груза на сумму более 11 млн рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова