Блинкен: США предоставляет Украине только помощь, необходимую для защиты

США не поощряет удары Украины по России и не помогает Киеву в этом. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает DailyMoscow.

По его словам, Соединенные Штаты все равно продолжат оказывать помощь Украине. Однако она коснется только защиты.

Напомним, США выделят Украине более $53 млн на закупку оборудования для энергосетей. оборудование доставят быстро — «в экстренном порядке», чтобы «помочь украинцам пережить зиму». В пакет помощи войдут распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, стабилизаторы напряжения, разъединители, транспортные средства и др.



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Елизавета Пуншева