США выделят более $53 млн на закупку для Украины оборудования для энергосетей
США выделят Украине более $53 млн на закупку оборудования для энергосетей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепа.
В ведомстве указали, что оборудование доставят быстро — «в экстренном порядке», чтобы «помочь украинцам пережить зиму». В пакет помощи войдут распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, стабилизаторы напряжения, разъединители, транспортные средства и др.
Новый транш помощи станет дополнением к $55 млн, выделенным Америкой ранее в качестве экстренной помощи на поддержку энергетического сектора Украины. С начала специальной военной операции США предоставили Киеву почти $32 млрд помощи.
На прошлой неделе сообщалось о выделении Украине прямой бюджетной помощи на $4,5 миллиарда.
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