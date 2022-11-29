США выделят более $53 млн на закупку для Украины оборудования для энергосетей

США выделят Украине более $53 млн на закупку оборудования для энергосетей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепа.



В ведомстве указали, что оборудование доставят быстро — «в экстренном порядке», чтобы «помочь украинцам пережить зиму». В пакет помощи войдут распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, стабилизаторы напряжения, разъединители, транспортные средства и др.

Новый транш помощи станет дополнением к $55 млн, выделенным Америкой ранее в качестве экстренной помощи на поддержку энергетического сектора Украины. С начала специальной военной операции США предоставили Киеву почти $32 млрд помощи.

На прошлой неделе сообщалось о выделении Украине прямой бюджетной помощи на $4,5 миллиарда.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко