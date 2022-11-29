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США выделят более $53 млн на закупку для Украины оборудования для энергосетей

21:26, 29.11.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
США выделят более $53 млн на закупку для Украины оборудования для энергосетей
Фото: pxhere.com

США выделят Украине более $53 млн на закупку оборудования для энергосетей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

В ведомстве указали, что оборудование доставят быстро — «в экстренном порядке», чтобы «помочь украинцам пережить зиму». В пакет помощи войдут распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, стабилизаторы напряжения, разъединители, транспортные средства и др.

Новый транш помощи станет дополнением к $55 млн, выделенным Америкой ранее в качестве экстренной помощи на поддержку энергетического сектора Украины. С начала специальной военной операции США предоставили Киеву почти $32 млрд помощи.

На прошлой неделе сообщалось о выделении Украине прямой бюджетной помощи на $4,5 миллиарда.

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Маргарита Головатенко
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