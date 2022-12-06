В Казани запретили остановку и стоянку автомобилей на пяти улицах

В Казани запретили остановку и стоянку транспортных средств на пяти улицах и трех участках автомобильных дорог, об этом сообщает Комитет по транспорту исполкома города.



Знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, установили по улицам Серова, Чишмяле, Минской, Файзи и Сафиуллина, а еще на проезде вдоль Московского рынка, на участке от ул. Энергетиков до ул. Ш.Усманова, и по автомобильной дороге возле дома №7 по ул. Шуртыгина.

В столице Татарстана с сегодняшнего дня изменилась схема движения по улице Юлиуса Фучика. Машины будут ездить по специальным дорогам-дублерам до завершения строительства станции метрополитена.

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Маргарита Головатенко