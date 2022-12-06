Татарстан занимает 74-е место в России по проценту привитых от гриппа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане по состоянию на 2 декабря от гриппа привито 44,7% от численности населения, следует из данных Роспотребнадзора. По этому показателю республика занимает 74-е место среди регионов России.

Ниже Татарстана в рейтинге расположились лишь 11 субъектов — Ставропольский край, Калужская, Новгородская, Самарская области, Ненецкий автономный округ, Крым, Владимирская и Ульяновская области, а также Карелия и Хакасия. Самый низкий процент привитых от гриппа в Мурманской области — 32,5% от численности населения.

Лидером рейтинга является Тыва. Там на 2 декабря привито 61,5% от численности населения республики. В целом по России от гриппа вакцинировалась почти половина населения — 49,5%.

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3% по сравнению с предыдущими семью днями. «Свиной» грипп на сегодняшний день выявлен в 74 регионах России.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Специалисты напоминают, что грипп всегда имеет острое начало, что выражается высокой температурой, слабостью, головной и мышечной болью. Отличительная черта «свиного» гриппа — диарея и рвота.



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Татьяна Демина