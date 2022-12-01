В Татарстане от гриппа вакцинировались 65% жителей

Фото: кадр видео/ТНВ

Прививку от гриппа получили 65% жителей Татарстана, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Для коллективного иммунитета нужно минимум 70%, считают специалисты.



Жителям рекомендуют прислушиваться к своему организму и обращать внимание на симптомы: грипп всегда имеет острое начало — высокая температура, слабость, головная и мышечная боли. Отличительная черта свиного гриппа — диарея и рвота.

Врачи рекомендуют чаще мыть руки, в общественных местах носить маски и помнить о правильном питании. В случае возникновения симптомов необходимо обратиться к врачу.

Татарстанцам сейчас доступны две вакцины от гриппа — «Совигрипп» и Ультрикс Квадри».

Последняя в этом сезоне партия вакцины против гриппа поступила в республику 28 ноября.

В России вакцинацию от гриппа прошли 59,9 млн человек, или 40,9% от численности населения страны. Как отметили в Роспотребнадзоре, заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии (риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами и другими), однако доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться.

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Маргарита Головатенко