В Госдуме рассмотрят законопроект о 13-й пенсии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Госдуме предложили ввести тринадцатую пенсию — дополнительную декабрьскую выплату для пенсионеров. С инициативой выступил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщает ТАСС.

— Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая 13-я пенсия), — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению Сергея Миронова, каждый пенсионер, получающий страховую пенсию по старости, должен получать еще одну. Он объяснил, что эта категория россиян является самой социально незащищенной, а перед Новым годом их траты особенно возрастают.

— Люди перед праздниками начинают активнее брать в долг. Охотнее всего банки и микрофинансовые организации дают деньги пенсионерам. Доходы у них небольшие, но люди преклонного возраста по понятным причинам все равно считаются привлекательными заемщиками. Получив новую выплату, многие пенсионеры смогут отказаться от опасных кредитов, — считает депутат.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Кроме того, предлагается увеличить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет. По действующему законодательства она предусмотрена для 80-летних граждан.

Напомним, по мнению жителей Казани размер идеальной пенсии — 46 тысяч рублей. По сравнению с 2019 годом сумма выросла на 10 тысяч рублей.



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Айрат Назипов