МИД: Москва и Киев не ведут прямые переговоры по безопасности на ЗАЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что эксперты близки к приемлемому соглашению между Украиной и Россией по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По ее словам, говорить об этом преждевременно.



Захарова заявила, что «нет никаких прямых переговоров между Россией и Украиной по вопросу зоны безопасности вокруг ЗАЭС»:

— Говорить, что стороны близки к согласию, несвоевременно. Вопрос в принципиальном плане состоит в том, готов ли Киев взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС, а также сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения украинцами таких гипотетических договоренностей», — приводит ее слова «РИА Новости».

В МАГАТЭ на прошлой неделе сообщали, что Гросси продолжает вести переговоры о создании защитной зоны на Запорожской АЭС. Утверждалось, что переговоры ведутся на высоком уровне как с Украиной, так и с Россией, направлены на согласование и скорейшее введение зоны ядерной и физической безопасности вокруг ЗАЭС.



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Маргарита Головатенко