МАГАТЭ продолжает вести переговоры о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси продолжает вести переговоры о создании защитной зоны на Запорожской АЭС, сообщили в агентстве.



Переговоры ведутся на высоком уровне как с Украиной, так и с Россией, направлены на согласование и скорейшее введение зоны ядерной и физической безопасности вокруг ЗАЭС, сообщает «РИА Новости».

Агентство уточняет, что с 20 ноября на ЗАЭС не было обстрелов. Тем не менее стрельба продолжалась в окрестностях станции. Работы по устранению повреждений, вызванных предыдущим обстрелом, продолжаются.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено усилить присутствие на всех атомных электростанциях Украины. Гросси подтвердил, что МАГАТЭ «усилит свое присутствие на всех АЭС Украины» для «защиты их энергетической инфраструктуры».



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Маргарита Головатенко