В Елабужском районе Татарстана на «встречке» произошло смертельное ДТП

Фото: ГИБДД по Татарстану

5 декабря в Елабужском районе Татарстана на встречной полосе движения произошло ДТП с летальным исходом, об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.



По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi не выбрал безопасную скорость и выехал на «встречку», где столкнулся с машиной Hyundai.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Hyundai погибли на месте. Водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi получили травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.

Фото: ГИБДД по Татарстану

В Татарстане утром 4 декабря из-за выезда на встречную полосу движения произошло два ДТП. Водители не выбрали безопасную скорость и выехали на «встречку» в зоне действия знака «Обгон запрещен».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко