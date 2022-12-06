В Великобритании выпустят коллекционные монеты с изображением Елизаветы II и Гарри Поттера

Королевский монетный двор в честь 25-летия романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» выпустит коллекционные монеты с изображением главных героев книги. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на британскую газету Daily Mail.

На монетах будут отчеканены изображения поезда Хогвартс-экспресс, Гарри Поттера, профессора Дамблдора и школы чародейства и волшебства Хогвартс. На двух монетах будет изображен портрет королевы Елизаветы II. По информации издания, эти монеты станут последними, на которых изобразят предыдущего монарха. На остальных отчеканят изображение Карла III.

Выход серии монет также прокомментировала директор отдела коллекционных услуг Королевского монетного двора Ребекка Морган.

— На протяжении 70 лет портрет королевы Елизаветы II появлялся на каждой официальной монете, отчеканенной Королевским монетным двором. Эта коллекция станет постоянным напоминанием об удивительном переходе от самого долго правившего монарха Великобритании к первому появлению изображения Его Величества короля на британских монетах, — заявила она.

30 сентября в Британии представили первые монеты с изображением Карла III. Автором дизайна стал британский скульптор Мартин Дженнингс.

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Антон Гаврилов