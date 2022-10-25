Проект федерального бюджета предусматривает повышение МРОТ и прожиточного минимума

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что проект федерального бюджета на 2023—2025 годы предусматривает рост прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и зарплат бюджетников.

— Проиндексированы все необходимые пособия. Будут увеличены выплаты в связи с ростом прожиточного минимума. А сам прожиточный минимум составит 14 275 рублей. Также предусмотрено увеличение МРОТ — он составит 16 242 рубля, — уточнил он.

При этом Антон Силуанов не раскрыл, сколько составят зарплаты работников бюджетной сферы. Ожидается увеличение зарплаты 3,5 млн работников.

Фото: realnoevremya.ru

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие проекта федерального бюджета России на 2023—2025 годы. 26 октября его планируется вынести на заседание нижней палаты российского парламента.

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Елизавета Пуншева