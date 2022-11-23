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В России сумма прожиточного минимума увеличивается до 14 375 рублей

15:19, 23.11.2022 1
В России сумма прожиточного минимума увеличивается до 14 375 рублей
Фото: realnoevremya.ru

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об увеличении прожиточного минимума. В 2023 году он составит 14 375 рублей.

Величина прожиточного минимума устанавливается исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 рублей) и 2024 (15 049) годов.

В конце октября министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что проект федерального бюджета на 2023—2025 годы предусматривает рост прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и зарплат бюджетников.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Согласно ему, с 1 января следующего года в стране вводится универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам.

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Елизавета Пуншева
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:32
    пенсионные взносы повысятся значит для предпринимателей
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