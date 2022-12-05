Артем Дзюба планирует продолжить карьеру за границей
Экс-игрок питерского «Зенита» Артем Дзюба планирует продолжить карьеру за пределами России. Об этом сообщает портал Metaratings.ru.
По информации источника, Артемом Дзюбой уже заинтересовались клубы из Объединенных Арабских Эмиратов. Конкретных предложений футболисту пока никто не сделал.
Спортсмен по-прежнему интересен «Уралу» и «Торпедо». Однако клубы из России не оправдывают финансовых ожиданий футболиста.
Весной этого года Артем Дзюба объявил о своем уходе из «Зенита». В августе он заключил контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». В начале ноября он покинул клуб.
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