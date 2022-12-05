В Монголии из-за кражи угля вспыхнули массовые протесты

Фото: скриншо видео соцсети

В столице Монголии Улан-Баторе вспыхнули массовые протесты против действия правительства. Об этом пишет Central Asia.media.

Протестующие требуют у правительства и президента наказать чиновников, которые якобы украли уголь на $12,9 млрд долларов, и назвать их имена. Видео протестов появилось в различных telegram-каналах.

Власти уже дали указ о силовом разгоне протестующих возле дома правительства.

Также свое мнение относительно этой ситуации высказал известный китаевед Николай Вавилов. Он отметил, что протесты в Монголии проходят спустя несколько дней после возвращения президента Хурэлсуха в Китай.

Ранее он потерял пост премьера Монголии в результате ковидных протестов в январе 2021 года, но избрался президентом страны в июне того же года. Политик демонстрирует свои тесные связи с Россией и Китаем.



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Айрат Назипов