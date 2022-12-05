Крупный поставщик нефтехимического оборудования «ЕРС-Комплект» может прийти в Казань

Крупный поставщик электротехнического и другого оборудования для производств «ЕРС-Комплект» может открыть свой филиал в Казани. Об этом «Реальному времени» рассказал директор компании Иван Гребеньков.

По его словам, вопрос с открытием в Татарстане пока не решен. Сейчас «ЕРС-Комплект» ищет кандидатов на пост руководителя филиала, вместе с которыми и будет принимать окончательное решение.

Сейчас организация работает в пяти городах России, а их головной офис находится в Астрахани. Кроме того, у «ЕРС-Комплекта» есть филиал в столице Азербайджана, городе Баку.

На сайте компании указано, что она занимается проектированием, монтажом и дальнейшим обслуживанием электротехнического производства, производством электробытового оборудования. Среди заказчиком «ЕРС-Комплекта» значатся многие химические и нефтегазовые предприятия.

Так, например, в 2019—2020 годах компания занималась строительством установки первичной переработки нефти на «Июльском НПЗ» в Краснодарском крае. В 2020-м «ЕРС-Комплект» заключил два контракта с волгоградским отделением «Лукойла»: на реконструкцию установки замедленного коксования и на строительство установки фракционирования остатков гидрокрекинга.

Среди других проектов значится, например, строительство нелицензионных участков ООО «Газпром-переработка Благовещенск». Контракт на 1,1 млрд рублей заключен в 2019 году, а срок его выполнения — до 2025-го.

С момента своего создания «ЕРС-Комплект» участвовал только в одном суде — в качестве истца компания требовала от ООО «СпецЛайнКабель» 3 млн рублей из-за неисполнения обязательств по договору. Суд требования удовлетворил.

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», «ЕРС-Комплект» зарегистрирован в июле 2019 года. Среднесписочная численность сотрудников на конец прошлого года — 13 человек. По итогам 2021-го доход компании составил 574,3 миллиона рублей, из которых выручка — 573,3 миллиона. Прибыль за тот же период — 35,3 миллиона.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров