Дмитрий Медведев о Западе: «Пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Запада о запрете на поставку российской нефти. Об этом он написал у себя в телеграм-канале.

— Эти действия наших «друзей» напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду. Типа хотим охладиться. Часть из них быстро отрезвеет и выскочит, — отметил Медведев.

Он также подчеркнул, что подобная стратегия западных элит приведет к тому, что с ценами на нефть «будет происходить невообразимое».

— Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Все еще впереди, зима только началась, — написал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня стало известно, что вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз. В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нефтяное эмбарго против России усугубляет положение США и делает его безвыходным.

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Айрат Назипов