Сегодня в Татарстане завершается сезон охоты на некоторые виды пернатой дичи
Сегодня в Татарстане заканчивается сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь без подружейных собак и водоплавающую и болотно-луговую дичь с подружейными собаками. Об этом сообщает Государственный комитет республики по биологическим ресурсам.
Уточняется, что сведения о добыче охотничьих ресурсов подлежат сдаче по месту получения разрешения в течение 20 дней после окончания сезона охоты. Несвоевременная сдача сведений лишает гражданина права на получение охотничьего разрешения сроком на 1 год.
Вместе с этим ответственность за данное нарушение предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях.
Напомним, сезон охоты на пернатую дичь был открыт 3 сентября. В соответствии с Правилами охоты к видам пернатой дичи относятся:
- болотно-луговая: дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, хрустан, кроншнеп большой, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель и обыкновенный погоныш;
- водоплавающая: гуси, утки и лысуха;
- степная и полевая: перепел, голуби, горлицы и серая куропатка;
- боровая: вальдшнеп, глухарь, тетерев и рябчик.
Запрещается охотиться на животных, занесенных в Красные книги Татарстана и России. К ним относятся: улит большой, кроншнеп большой, веретенник большой, клинтух, горлица обыкновенная, хрустан, кроншнеп большой, пискулька и гусь серый.
Охотиться на боровую дичь можно будет до 5 января 2023 года. Часы и дни покоя на территории республики отсутствуют.
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