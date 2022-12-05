Сегодня в Татарстане завершается сезон охоты на некоторые виды пернатой дичи

Сегодня в Татарстане заканчивается сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь без подружейных собак и водоплавающую и болотно-луговую дичь с подружейными собаками. Об этом сообщает Государственный комитет республики по биологическим ресурсам.

Уточняется, что сведения о добыче охотничьих ресурсов подлежат сдаче по месту получения разрешения в течение 20 дней после окончания сезона охоты. Несвоевременная сдача сведений лишает гражданина права на получение охотничьего разрешения сроком на 1 год.

Вместе с этим ответственность за данное нарушение предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях.

Фото: pixabay.com

Напомним, сезон охоты на пернатую дичь был открыт 3 сентября. В соответствии с Правилами охоты к видам пернатой дичи относятся:

болотно-луговая: дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, хрустан, кроншнеп большой, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель и обыкновенный погоныш;

водоплавающая: гуси, утки и лысуха;

степная и полевая: перепел, голуби, горлицы и серая куропатка;

боровая: вальдшнеп, глухарь, тетерев и рябчик.

Запрещается охотиться на животных, занесенных в Красные книги Татарстана и России. К ним относятся: улит большой, кроншнеп большой, веретенник большой, клинтух, горлица обыкновенная, хрустан, кроншнеп большой, пискулька и гусь серый.

Охотиться на боровую дичь можно будет до 5 января 2023 года. Часы и дни покоя на территории республики отсутствуют.

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Максим Кокунин