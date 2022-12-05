На пожаре в казанских Салмачах погиб мужчина и пострадала женщина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Утром 5 декабря поступило сообщение, что в казанском поселке Салмачи загорелся двухэтажный коттедж. По прибытии первого пожарного подразделения выяснилось, что горит кровля нежилого строящегося дома.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, при тушении пожара спасатели обнаружили пострадавшую женщину. С ожогами тела ее передали врачам скорой медицинской помощи РКБ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Пожарные создали два боевых участка. В 9.43 горение ликвидировали. В 10.02 на втором этаже обнаружили тело погибшего. Причина пожара устанавливается.

Напомним, на прошлой неделе в Нурлате на пожаре в частной бане, расположенной на улице Толстого, 11, погиб 62-летний мужчина.



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Максим Кокунин