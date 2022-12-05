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В казанском поселке Салмачи загорелся коттедж

08:35, 05.12.2022
В казанском поселке Салмачи загорелся коттедж
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в 7.57 по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что в казанском поселке Салмачи загорелся двухэтажный коттедж.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, пожар произошел по улице Лиственной, недалеко от улицы Центральной. Силы Казанского пожарно-спасательного гарнизона работают на месте.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, на прошлой неделе в Нурлате на пожаре в частной бане, расположенной на улице Толстого, 11, погиб 62-летний мужчина.

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Максим Кокунин
Происшествия Татарстан

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