В казанском поселке Салмачи загорелся коттедж
Сегодня в 7.57 по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что в казанском поселке Салмачи загорелся двухэтажный коттедж.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, пожар произошел по улице Лиственной, недалеко от улицы Центральной. Силы Казанского пожарно-спасательного гарнизона работают на месте.
Напомним, на прошлой неделе в Нурлате на пожаре в частной бане, расположенной на улице Толстого, 11, погиб 62-летний мужчина.
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