Жители столицы Татарстана войдут в Общественный совет «Казаньоргсинтеза»

В развитие принципов политики максимальной открытости СИБУРом принято решение о создании общественного совета «Казаньоргсинтеза». К участию в нем приглашаются представители общественных организаций, СМИ, экоактивисты и жители Казани. Среди вопросов, которым будет посвящена работа Общественного совета в том числе темы экологии, промышленной безопасности, кадровой политики и благотворительной деятельности казанского предприятия СИБУРа.

Совет поможет сделать максимально прозрачными механизмы общественного контроля деятельности предприятия и вывести диалог между его руководством и жителями Казани на качественно новый уровень. Планируется, что помимо текущих вопросов, с участниками совета будут также обсуждаться проекты и перспективные планы развития городской среды.

В число участников Совета войдет 20 человек. До 50% состава совета предлагается сформировать из числа жителей столицы РТ, которые самостоятельно подадут заявки на вступление. Свои кандидатуры могут представить местные активисты, в том числе жители близлежащих районов, экологи, волонтеры и просто неравнодушные казанцы. Заявки будут приниматься до 20 декабря. Кроме того, к участию в совете будут приглашены представители общественных и религиозных организаций, СМИ, органов муниципальной власти. Формирование совета планируется завершить до 20 января.

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Весной прошлого года Общественный совет был сформирован на нижнекамском предприятии СИБУРа и успешно ведет свою работу.

С анкетой кандидата можно ознакомиться на официальном сайте «Казаньоргсинтеза» в разделе «Общественный совет».

Заполненную анкету и заявление в произвольной форме можно отправить на электронную почту publiccouncil@kos.sibur.ru. Если у вас возникнут вопросы по выдвижению своей кандидатуры в совет, вы можете позвонить по телефону +7 937 59 69 170 или написать на электронную почту kilsinbaevrg@kos.sibur.ru.