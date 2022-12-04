Источник: в российских войсках повысился уровень взаимодействия

В войсках России повысилось качество взаимодействия между подразделениями в районе села Новоселовское в ЛНР. Об этом «РИА Новости» сообщил разведчик спецназа Западного военного округа.

Фото: realnoevremya.ru

Он рассказал, что переломный момент в этом аспекте произошел около двух с половиной недель назад. Благодаря повышению качества взаимодействия подразделения достигают лучшего результата.

— Когда мы здесь заварили общее дело и работаем для одной цели, только тогда пошло продвижение, — отметил он.

Напомним, в Донецкой Народной Республике 2 декабря под украинскими обстрелами пять человек погибли, еще 14 — получили ранения.



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Елизавета Пуншева