Источник: в российских войсках повысился уровень взаимодействия
В войсках России повысилось качество взаимодействия между подразделениями в районе села Новоселовское в ЛНР. Об этом «РИА Новости» сообщил разведчик спецназа Западного военного округа.
Он рассказал, что переломный момент в этом аспекте произошел около двух с половиной недель назад. Благодаря повышению качества взаимодействия подразделения достигают лучшего результата.
— Когда мы здесь заварили общее дело и работаем для одной цели, только тогда пошло продвижение, — отметил он.
Напомним, в Донецкой Народной Республике 2 декабря под украинскими обстрелами пять человек погибли, еще 14 — получили ранения.
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